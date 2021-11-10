لعدم وجود رقم قومي لهم ..رئيس جامعة بني سويف: بطاقات هوية خاصة للوافدين

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعات اللجنة العليا للوافدين و الطباعة والنشر و مركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و محمد سليم أمين عام الجامعة، والمستشار المالي، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة والنشر، و الدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء مجالس الإدارات.

وناقش اجتماع اللجنة العليا للوافدين عدداً من الموضوعات منها، حصول الطلاب الوافدين على بطاقات هوية خاصة بهم مع العلم بسدادهم المصروفات الدراسية المقررة عليهم لعدم توافر رقم قومي لهم، ومناقشة آليات حصولهم على نتائجهم سواء نصف العام او آخر العام من خلال الاتصال بالرقم الخاص لمعرفة النتائج.

وخلال اجتماع مركز الطباعة والنشر تم مناقشة الاحتياجات الخاصة بالمركز من قطع غيار لتشغيل ماكينة الطباعة الديجيتال بالإضافة إلى الموافقة على بيع أوراق الدشت.

كما ناقش اجتماع مركز التنمية البشرية عدة موضوعات منها، مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المانحة ببني سويف للتعامل مع المركز في مجال التدريب وتصميم البرامج التدريبية.