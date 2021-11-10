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«الوحدة» تدفع شاب للانتحار شنقًا فى البحيرة.. والجيران اكتشفوا الوفاة صدفة

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«الوحدة» تدفع شاب للانتحار شنقًا فى البحيرة.. والجيران اكتشفوا الوفاة صدفة «الوحدة» تدفع شاب للانتحار شنقًا فى البحيرة.. والجيران اكتشفوا الوفاة صدفة

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دفعت الوحدة شابًا بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة إلي الانتحار شنقًا، واكتشف الجيران الوفاة صدفة بسبب الرائحة المنبعثة من داخل الشقة التى يعيش فيها وحيدًا بعد وفاة والديه.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، باكتشاف الأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة فى أحد العقارات فى منطقة أبو الريش فى مدينة دمنهور ووجود شاب شنق نفسه.

إنتقل ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة للمدعو «صلاح .م» ٣٣سنة، عاطل، داخل شقته فى الطابق الأول علوى، فى العقار المكون من ٣ طوابق، فى دمهنور فى محافظة البحيرة مُعلقة فى حبل مثبت بحلقة حديدية فى سقف غرفة بالمنزل وأسفله كرسى.

وتبين من المعاينة الظاهرية وجود الجثمان فى حالة تعفن رُمي ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.

وقرر نجل عم الشاب أن المذكور يقيم بمفرده فى الشقة بعد وفاة والديه، ولم يتهم أحد بوفاته، موضحًا أنه اكتشف وفاته ابن عمه بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة.

تم نقل الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفي دمنهور التعليمي فى البحيرة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حبل مشنقة - صورة أرشيفية

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