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محافظ بني سويف يعلن ختام فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية

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محافظ بني سويف يعلن ختام فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية محافظ بني سويف يعلن ختام فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ختام فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية، والتي نظمتها الكشافة البحرية المصرية، واستضافها مركز تدريب الكشافة البحرية بمحافظة بني سويف خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وقد أوضح مصطفى إبراهيم وكيل الشباب، أن الدراسة قد شارك فيها 36 دارساً من 13 محافظة (القليوبية،القاهرة،الجيزة،جنوب سيناء،البحر الأحمر ،بني سويف،الفيوم، المنيا،أسيوط،سوهاج،قنا، الأقصر،أسوان)، مشيرا إلى أن الدراسة استهدفت تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية من قادة الفرق الكشفية البحرية وتنمية قدراتهم للوصول بهم إلى أقصى قدراتهم لخدمة مجتمعاتهم المحلية والإقليمية والعالمية.

حضر الحفل الختامي: مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، القائد محمد النبوي، عضو مجلس إدارة الكشافة البحرية المركزية، القائد محمد جمال جبر،رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية ببنى سويف، القائد مصطفى أبوالسعود قائد الدراسة، وأ عضاء مجلس إدارة الكشافة البحرية ببنى سويف وعدد كبير من قادة الكشافة البحرية.

المصرى اليوم

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