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مدافع الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع منتخب ضد أنجولا

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مدافع الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع منتخب مصر ضد أنجولا مدافع الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع منتخب ضد أنجولا

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أكد محمد عمارة نجم الوطني الأسبق أن محمود علاء مدافع الأفضل لقيادة الدفاع في مباراة أنجولا على حساب محمود حمدي الونش مدافع الزمالك.

وأكد أن علاء لاعب دولي ومميز ويستطيع أن يقود دفاع المنتخب الوطني في لقاء انجولا .

كان أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق أكد أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتعرض لهجوم جماهيري شرس خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد حسام «ميدو» في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» :«محمود علاء، يتعرض لهجوم جماهيري شرس، مما جعله يظهر بمستوى سلبي في الفترة الأخيرة، التي كان أخرها أمام الأهلي»، مضيفًا: «أتمنى من جماهير الزمالك مساندة اللاعب في الفترة المقبلة وتدعمه».

وعن قائمة منتخب ، لمباراتي انجولا والجابون، قال: «استبعاد طارق حامد من القائمة خاطئ للغاية، واختيارات كارلوس كيروش غريبة في قائمة معسكر شهر نوفمبر».

يُذكر أن المنتخب سوف يلتقي مع انجولا والجابون، يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

تصدر منتخب مصر لكرة القدم مجموعته حتى الآن في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث لعب المنتخب المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 منها، على كل من أنجولا وليبيا مباراتين، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام الجابون بنتيجة 1-1، ليصبح رصيد منتخب مصر 10 نقاط.

لمتابعة مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر وأنجولا يوم الجمعة 12 نوفمبر على ملعب استاد 11 نوفمبر، في تصفيات كأس العالم قطر 2020 اضغط هنا

مباراة مصر وأنجولا ستقام الجمعة القادمة، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 11 نوفمبر في أنجولا، ومن المقرر أن تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل المباراة حصريًا.

بينما حل منتخب ليبيا في المركز الثاني بفوزين، وتعرض للخسارة مباراتين وذلك برصيد 6 نقاط، يأتي منتخب الجابون بفوز وحيد وتعادل وخسارتين، ثم منتخب أنجولا متذيلا المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوزا وحيدا وثلاث خسائر.

ومن المتوقع ان يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق- أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمد شريف.

موقف فرق المجموعة السادسة:

يتبقى لكل فريق من المجموعة مبارتين، حيث يقابل منتخب مصر يوم الجمعة القادم منتخب أنجولا على أرض الأخير، وفي نفس الجولة تلعب ليبيا والجابون، ثم تقام بعدها مباريات الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم (16 نوفمبر)، حيث يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الجابوني في القاهرة، ويلعب المنتخب الليبي أمام المنتخب الأنجولي.

مباراة مصر وأنجولا ستقام الجمعة القادمة، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 11 نوفمبر في أنجولا، بينما ستقام المباراة الأخيرة بين مصر والجابون يوم الثلاثاء الساعة 3 عصراً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

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المصرى اليوم

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