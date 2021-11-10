بعد إعلان انفصالهما.. منة عرفة تعلن عودتها لزوجها محمود المهدي

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كشفت الفنانة منة عرفة انتهاء الخلاف بينها وبين زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، بعد إعلان انفصالهما خلال الأيام الماضية بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتبت منشوراً عبر خاصية «الأستوري» بحاسبها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتو يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقه فا بقي أبغض الحلال عند الله بنسبالكو نكته أو حاجة تتمسخروا عليها».

وأضافت: «رهان بتعملوه مع بعض على اننا مش هنكمل !، أو مادة خام للشماته فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهله على الست أو على الرجل أو على اهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي إلى ربنا ما يكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا اني في موقف لا احسد علیه وشمتانين فينا!! قد ايه انتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في في قلوبكم رحمه، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض».

وتابعت :«لكن دي غلطي انا اني شاركتكوا حياتي الشخصية، الانسان بيغلط عشان يتعلم وانا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي وعسي ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، يمكن الخلاف إلى حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانو بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقي انهم كانوا مستنين اول مشکله عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي».

وأختتمت حديثها :«بس والله ربنا مش هينولهلكو وربنا يخليلي اهلي وزوجي والناس إلى بتتمنالي الخير وواقفت جمبي، وكلمه اخيره للسادة الصحفيين ارجوكوا كفاية بقي ارحمونا حرام عليكوا».

وكان أعرب الفنان الشاب محمود المهدي، أمس، عن استيائه الشديد بسبب تلقيه بعض الرسائل الشامتة من متابعيه، منذ أن أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة.

وكتب «المهدي» منشورًا عبر خاصية «استوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير.. للأسف كمية الشماتة في الرسايل تخوف بجد، كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب».

وأضاف: «محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي وفي ناس لسة عندها احساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية».

واختتم المهدي حديثه قائلاً :«ثقة في الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل».