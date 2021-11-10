البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية

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أكدت وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي آثم وممنهج يهدد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.