أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية

Print
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية
أكدت وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي آثم وممنهج يهدد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

تقرير دولي.. هدف "السياحة السعودية" سيتحقق في 2030

تقرير دولي.. هدف "السياحة السعودية" سيتحقق في 2030