أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحربي" رئيسًا تنفيذيًّا لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

Print
"الحربي" رئيسًا تنفيذيًّا لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" "الحربي" رئيسًا تنفيذيًّا لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
يمتلك خبرة مهنيّة في تطوير الأداء الحكومي

أصدر مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم، قرارًا بتعيين حسين يحيى الحربي رئيسًا تنفيذيًّا للمركز.

ويمتلك الحربي خبرة مهنيّة في تطوير الأداء الحكومي؛ حيث عمل مديرًا عامًا للتطوير والأداء في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل، كما عمل أمينًا عامًا لفريق تطوير المرفق العدلي، إضافة إلى إشرافه على قيادة التطوير والتخطيط والتنفيذ لمحافظ ومبادرات المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إشرافه على مشروع مركز الاتصال الموحد بوزارة العدل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة