أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحوثيون يُشرّدون 93 ألف يمني عن ديارهم في مأرب خلال شهرين

Print
الحوثيون يُشرّدون 93 ألف يمني عن ديارهم في مأرب خلال شهرين الحوثيون يُشرّدون 93 ألف يمني عن ديارهم في مأرب خلال شهرين
المليشيا تستهدف التجمعات السكانية بمختلف الأسلحة

الحوثيون يُشرّدون 93 ألف يمني عن ديارهم في مأرب خلال شهرين

هجرت مليشيا الحوثي الإيرانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين أكثر من 93 ألف مدني من أبناء المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ جراء تصعيدها العسكري المتواصل، بحسب ما أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوحدة أن مليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري وأعمالها العدائية ضد المدنيين واستهدافها المتعمد للقرى والتجمعات السكانية ومخيمات النزوح في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب وقصفها الممنهج بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن التصعيد الحوثي تسبب في موجات نزوح وتهجير كبيرة لأبناء المناطق الجنوبية والنازحين فيها، الذين يصلون يومياً إلى المخيمات المخصصة لهم في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

وأوضحت أن المخيمات الجديدة التي خُصصت للنازحين والمهجرين من المديريات الجنوبية تكتظ بالآلاف من الأسر التي تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية، وتعيش أوضاعاً إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الآلاف من الأسر المهجرة من مديريات مأرب الجنوبية، ومساندة جهود السلطة المحلية في توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والإصحاح البيئي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة