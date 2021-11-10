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قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالإعدام لسائق والسجن المؤبد على شقيقه بنفس مدة العقوبة لأنهما استدرجا حلاقا وقتلاه في وسط الشارع ومنعوا المارة من انقاذه بسبب خلافات سابقة فيما بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال أحمد صالح وعضوية المستشارين فاروق محمد فخرى وعلى أحمد مشهور ورامى منصور عباس وسكرتارية أحمد الحنفي وزكريا محمد السيد ووليد الكردى.

حيث قضت المحكمة بإعدام رضا عرفة طاهر البيسي، «محبوس»، 38 سنة، سائق، ومقيم رأس الخليج، بمركز شربين، والمؤبد على شقيقه الحاج عرفة طاهر البيسى، «محبوس»، 35 سنة، عامل، ومقيم رأس الخليج مركز شربين، ومراقبة بنفس مدة العقوبة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال، الدقهلية، أحال المتهمان إلى محكمة جنايات المنصورة لأنهما في قتلا المجنى عليه أحمد محمد أحمد أبوالمعاطي شتا، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وتوجها إلى الحانوت الذي أيقنا سلفا تواجده فيه وما إن أبصراه حتى استدرجه الأول لخارج الحانوت وما إن انصاغ المجنى عليه لمطلبه حتى تمكنا من الظفر به فانهالا عليه ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء حوزتهما «سكين وشرشرة»، فاستقرت ضرباتهما بمختلف مناحى جسده وما ان تمكن المجنى عليه من الإفلات من قبضتهما دالفا داخل الحانوت محاولا الاحتماء به حتى تبعه المتهم الأول لداخله وسدد له ضربة واحدة بالسلاح الأبيض فاستقرت بأرسه وعندما حاول الفرار للطريق العام تبعه المتهمان موالين التعدى عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حوزتهما بعموم جسده بينما هدد المتهم الثانى الأهالى بسلاح نارى لمنعهم من التدخل لإنقاذه، بينما يطارده المتهمان إلى أحد الشوارع الجانبية حتى سدد له المتهم الأول ضربة بفخذه الأيسر طرحته أرضا مضرجا بدمائه محدثين به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك ازهاق روحه .

كما وجهت لهما النيابة تهمتى حيازة أسلحة بيضاء وحيازة الثانى سلاح نارى دون ترخيص واستعراض القوة ولوحا بالعنف والتهديد قبل المجنى عليه عمرو عبدالمنعم عبدالبديع، وأحمد الياس الشرباصى، وعام خالد على وإبراهيم غازى مصطفى حال ارتكابهما الجريمة الأولى بقصد تخويفهم والحاق الأذى بهم لارغامهم على الامتناع عن أنقاذ المجنى عليه متمكنين من ذلك بإتمام جريمتهم.

واكد شهود الواقعة وتحريات المباحث ارتكاب المتهمين للواقعة وقيامهما باستدراج وقتل المجنى عليه ومطاردته بالشارع لحين إتمام جريمته قاصدين ازهاق روحه.

كما اثبتت كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة ملاحقة المتهمين للمجنى عليه واعتدائهم عليه بالأسلحة البيضاء «سكين وشرشرة».

وقررت النيابة إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 14405 لسنة 2020 جنيات مركز شربين، والمقيدة برقم 1589 لسنة 2020 كلى شمال الدقهلية وانتهت المحكمة لحكمها السابق.