مبادرة «مكافحة الجريمة المنظمة»: اسلحة إيران للحوثيين يجري تهريبها للصومال عبر خليج عدن

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أكدت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن، يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال.

واستندت المبادرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، في تقريرها إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية.

وتخوض حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة مواجهات ضد الحكومة الصومالية التي يعتريها «الضعف» و«الانقسام»

وتعد هذه أول دراسة معلنة من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وفقا لتقارير لوسائل إعلام عالمية من بينها رويترز للأنباء ووكالة سويس إنفو السويسرية في تقارير لها اليوم .

وقالت الدراسة إن الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال، مضيفة: «دأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية».

لكن وزارة الخارجية الإيرانية لم ترد، ولا متحدث باسم قوات الحوثيين اليمنيين على طلب للتعليق على الدراسة.

يذكر أن إيران نفت مرارا أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين في اليمن، حيث لاقى عشرات الألوف حتفهم في الحرب الأهلية المشتعلة هناك منذ ست سنوات.

وقالت الدراسة إن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقا كاملا، مستدركة بأن الإشارات على أن الأسلحة مقدمة أصلا من إيران تشمل أرقاما مسلسلة قريبة جدا من بعضها البعض بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، فضلا عن معلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التي تمت مصادرتها، ومعلومات مخابراتية من عصابات التهريب.

وذكر التقرير أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كان به نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة.

وقالت الدراسة إن الأمر ينتهي بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت مرارا إضافة إلى ميليشيات قبلية وجماعات متمردة إسلامية متنافسة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.