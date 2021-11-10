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كشف أمين سر جمعية «وكلاء السياحة والسفر» في الأردن كمال أبودياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه السعودية، وتضم في داخلها 30 شخصا، منذ جاحئة كورونا.

وأضاف أن السماح بالعمرة برا للأردنيين يسهم في تقليل التكاليف عليهم مقارنة بالرحلات الجوية، الأمر الذي يتناسب مع الأوضاع المادية للمواطنين، مشيرا إلى أن شركات الحج والعمرة، والبالغ عددها 208 شركات، عادت لفتح مكاتبها وباشرت بإجراءات تسيير رحلات برية، متوقعا أن تكون هذه الرحلات ضمن حدودها الدنيا في المرحلة الأولى.

وشدد على اتباع البروتوكولات الصحية المحددة في السعودية من حيث تلقي جرعتي لقاح كورونا وارتداء الكمامات، وفقا لوكالة«عمون».

وتجاوزت الإصابات في العالم 250 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.