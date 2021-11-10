ضمن «حياة كريمة».. «حبش» يتابع مشروعات الكهرباء والتعليم والمياه بني سويف

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زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف«اليوم»عدداً من قرى ناصر،لمتابعة سير العمل في مشروعات«حياة كريمة»،في إطار تكليفات المحافظ«د.محمدهاني غنيم»بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية،للوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،بهدف تسريع وتيرة العمل في مشروعات المبادرة،ورافقه خلال الزيارة:العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة ،والأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

تفقد نائب محافظ بني سويف سيرالعمل في مشروع المجمع الخدمي بدلاص،الذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير ،ضمن 6 مجمعات خدمية جارإنشاؤها بقرى)الحمام،اشمنت، دنديل، بهبشين،بني عدي)،حيث يضم المجمع(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفةبطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وتابع «حبش»سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دلاص الزراعي بالقرية، والذي يتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان،علاوة على متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والتي تشمل أعمال التطوير الشبكي وتنفيذ الفرم الخرسانية للأعمدة وصب القواعد للأكشاك تمهيدا للبدء في التركيب،وذلك ضمن ما يقرب من 20 مشروعا يتم تنفيذها بقرى ناصر لتحسين وتطوير مستوى الخدمة في هذا المرفق الحيوي

وتضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ لسير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طنسا الملق والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،ويتكون من شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع،وذلك ضمن 13 مشروعاً يجرى تنفيذها في قطاع الصرف الصحي وتخدم قرى(اشمنت، كوم أبوخلاد،بني خليفة،المنصورة،منشأة هديب، البرج، كفر الجزيرة،الزيتون، أبوصالح، منشأة الشركة، غيط البحاري.

وفي قطاع التعليم ،تفقد نائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة دلاص للتعليم الأساسي«إحلال جزئي»، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية،بتكلفة 4.7 مليون جنيه،تضيف 20 فصلاً دراسيا،ضمن 19مشروعا مابين«إنشاء جديد،توسعات، تعلية ،إحلال جزئي»، بجانب متابعة الأعمال التي تم نفذتها مديرية الري لرفع كفاءة وتطوير كوبري مدخل دلاص.

وخلال زيارته الميدانية، كلف نائب المحافظ رئيس الوحدة المحلية باستدعاء مسؤولى التموين لاتخاذ الإجراء المناسب حيال إحدى محطات الوقود المخالفة لإدارتها وتشغيلها في تداول وبيع المنتجات البترولية بدون ترخيص من الجهات المختصة،مشددا على أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمواجهة أية مخالفات أو تلاعب،واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المخالفين وفي إطار القانون.