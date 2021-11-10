غلق أكاديمية تدريب بدون ترخيص تمنح شهادات لمزاولة مهنة التمريض (صور)

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قال اللواء حسام حمودة السكرتير المساعد، ان الحملة التي نفذتها لجنة الازمات التي شكلها الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف استهدفت التفتيش والمرور المفاجئ على عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والأكاديميات والمراكز العلميةفي مجال التدريب على التمريض، والمحاسبة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية،ومدى الالتزام بتطبيق سياسة مكافحة العدوى ومراجعة الموقف القانوني وأنها تعمل في إطار قانوني وبشكل سليم مشيرا إلى ان الحملة أسفرت عن غلق وتشميع أحد مراكز التدريب بمدينة بني سويف، العاملة في مجال تدريب الفتيات والشباب على مزاولة مهنة التمريض ووظائف المحاسبة ،وذلك لإدارتها بدون ترخيص من من الجهات المعنية من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي،وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

شارك في الحملة كل من:المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتوردعاء ثابت نقيب تمريض بني سويف، الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتورة مهاحسن مدير التمريض بمديرية الصحة، نادي مرداشي نائب رئيس المدينة، الأستاذ سامح يس، عبدالرحمن سعد من حماية المستهلك.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الخدمية بكافة أنواعها، والتي تقدم خدمات وسلع تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية، مشددا على أنه لا تهاون في أية مخالفات أو غش تجاري يؤثر بالسلب على احتياجات المواطنين، موجها بتقرير ميداني أسبوعي عن نتائج تلك الحملات، والإجراءات القانونية الرادعة التي تم تنفيذها حيال المخالفات للحد أو منع تكرارها.