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افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للعلوم الأشعاعية وتطبيقاتها بالغردقة

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افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للعلوم الأشعاعية وتطبيقاتها بالغردقة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للعلوم الأشعاعية وتطبيقاتها بالغردقة

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شهد اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد اليوم الاربعاء ، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للعلوم الأشعاعية وتطبيقاتها ، والذي يقام بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة في الفترة من ١٠ _ ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ برعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية ، و هيئة الطاقة الذرية المصرية تحت شعار الذرة من أجل السلام .

يهدف المؤتمر الي مناقشة الأبحاث الحديثة في مجال تطبيقات الطاقة الذرية ، ونشر التوعية والمعرفة للمجتمع بأهمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتقدم البشرية في جميع المجالات .

يتضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات لنخبة من الأساتذة المتخصصين في مجال الطاقة الذرية والابحاث النووية بالجامعات العربية والعالمية ، كما سيتم عرض مجموعة من الأبحاث في مختلف المجالات من بعض الجامعات العربية والمصرية ، وفي نهاية المؤتمر سيتم تكريم افضل البحوث لكل تخصص بكل جلسه من حيث أهمية البحث من الناحية التطبيقية والعرض المقدم بناءاً علي تقرير السادة رؤساء الجلسات .

المصرى اليوم

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