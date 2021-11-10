«النقل» تعلن تأسيس شركة جديدة لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض TRANSMea تدشين شركة جديدة لادارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشراكة استراتيجية بين شركة السوبر جت ومواصلات مصر. باستثمارات 200 مليون جنيه وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة السوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو الغاز مضيفاً انه تم شراء 20 أوتوبيس كبير يعمل بالغاز كمرحلة أولى بطول 12 متر وسعة 44 راكب على ان تستكمل باقي اوتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية وأن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب وانظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية وأنظمة التقاطر الإلكترونية وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS.

وأشار الوزير انه من المقرر أن تقوم الشركة الساهمة المكونة من شركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البرى العام من خلال انشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلى الذكى داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.