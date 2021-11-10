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أعلنت مصر للطيران تسير جدول رحلاتها غدا الخميس ١١ نوفمبر ٨١ رحلة جوية بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، جوهانسبرج، عنتيبي، أديس أبابا، مسقط، اسمرة، و٢٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأبوسمبل، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧٠٠٤ راكبا.