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للطيران تعلن جدول رحلاتها ليوم الخميس 11 نوفمبر 2021

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مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها ليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 للطيران تعلن جدول رحلاتها ليوم الخميس 11 نوفمبر 2021

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أعلنت للطيران تسير جدول رحلاتها غدا الخميس ١١ نوفمبر ٨١ رحلة جوية بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، جوهانسبرج، عنتيبي، أديس أبابا، مسقط، اسمرة، و٢٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأبوسمبل، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧٠٠٤ راكبا.

المصرى اليوم

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