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عقد آلية التشاور السياسي بين وموريتانيا

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عقد آلية التشاور السياسي بين مصر وموريتانيا عقد آلية التشاور السياسي بين وموريتانيا

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عقدُت في القاهرة، يومي ٩ و10 نوفمبر الجاري آلية التشاور السياسي بين وموريتانيا على مستوى كبار المسئولين، وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المشتركة التي ستعقد في موريتانيا خلال العام القادم برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقد ترأس وفد مصر خلال اجتماعات آلية التشاور السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، بينما ترأس الجانب الموريتاني السفير أحمد سيد أحمد أج، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

وعبر الجانبان عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الثنائية، وحرصهما على دعم هذه العلاقات على كافة المستويات. كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات في المجالات المختلفة وسبل الدفع بها قُدمًا.

كما شهدت اجتماعات الآلية مشاورات مثمرة بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل العمل على إعلاء الحلول السياسية لهذه الملفات.

وقد أكد الجانبان أهمية الاستمرار في دورية انعقاد هذه المشاورات، واستثمارها على نحو يُعزز من العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا، ويُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

المصرى اليوم

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