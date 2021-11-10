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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تطورات أزمة المهاجرين المتواصلة عند حدود بيلاروسيا مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعربا الطرفان عن قلقهما إزاء العواقب الإنسانية التي تجلبها هذه الأزمة، وفقا لبيان رسمي من الكرملين.

وعرض بوتين إقامة قنوات لمناقشة المشاكل العالقة في هذا المجال ضمن إطار اتصالات مباشرة بين ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والحكومة البيلاروسية، مضيفا أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية اتفقا على مواصلة حوارهما بهذا الشأن.

ولا يزال آلاف المهاجرين بينهم نساء وأطفال يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروسيا مع بولندا وسط توترات متصاعدة بين الدولتين المجاورتين.

ووفقا لوسائل إعلام بولندية، فإن هناك مجموعتان كبيرتان من المهاجرين تعبران الحدود، كما أعلنت الشرطة البولندية تعلن توقيف نشطاء ألمان بدعوى محاولتهم مساعدة المهاجرين عند حدود بيلاروسيا، كما أعلنت الشرطة البولندية توقيفها أكثر من 50 مهاجرا غير شرعي اجتازوا الحدود في غابة بياوفيجا، ومع إعلان حرس الحدود البولندي احتجاز مواطن روسي بدعوى تواطئه في الهجرة غير الشرعية من بيلاروسيا، وضف الكرملين تصريحات رئيس الوزراء البولندي الذي حمل روسيا المسؤولية عن أزمة المهاجرين بأنها غير مقبولة وغير مسؤولة، وفقا لما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التوترات عند حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للتصاعد وكارثة إنسانية تلوح في الأفق.