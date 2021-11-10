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غرامة جديدة على بسبب شيكابالا (تعرف عليها)

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غرامة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا (تعرف عليها) غرامة جديدة على بسبب شيكابالا (تعرف عليها)

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قررت المحكمة الدولية الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغريم نادي مبلغ 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية اللاعب محمود شيكابالا.

وبتلك الغرامة الجديدة أصبح المبلغ المستحق للنادي البرتغالي لدى الزمالك مليون و100 الف دولار مستحقة الدفع خلال شهر.

في سياق مختلف منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، وعدا للاعبي الفريق الذين لا يشاركون في المباريات من بداية الموسم، بظهورهم في تشكيل الزمالك ومنحهم فرصة الظهور مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعبين ان الموسم طويل والفريق يشارك في بطولات كثيرة وكل اللاعبين سيحصلون على فرصة سواء في الدوري أو المسابقات الأخرى، وطالبهم بالصبر والجاهزية لاقتناص الفرصة فور مشاركتهم في المباريات.

المصرى اليوم

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