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النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قرار زيادة سعر توريد أردب القمح، من شأنه مساندة الفلاح المصرى في مواجهة الأعباء وارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة، ووصفه بإنه خطوة جيدة جاءت تلبية لمطالبات لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعادة النظر في أسعار توريد القمح وعدد من المحاصيل الأخرى مثل قصب السكر وبنجر السكر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار هذه المحاصيل عالمياً.

وأضاف رئيس «زراعة النواب» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن إعلان الحكومة رفع سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم التوريد 2021/2022 ليكون ب 820 جنيه، يحقق زيادة في سعر الأردب بنحو 100 جنيه عن العام الماضى، ويعوض المزراعين عن زيادة التكلفة التي تحملوها لتحقيق أرباح.

أشار إلى أن الفلاح البسيط يعانى أشد المعاناة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، وقال: “للأسف يمثل الفلاح البسيط الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج الزراعى، وهو ما يتطلب الحفاظ عليه وحمايته ليحقق هامش ربح عادل يستطيع من خلاله الحياه بكرامة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى”.

كما طالب رئيس لجنة الزراعة، الحكومة، بسرعة إعادة النظر في أسعار توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، وكذلك لحماية المزارعين الذين يتكبدون خسائر حاليا، بسبب تدنى سعر التوريد.

ولفت «الحصري» إلى أن هذه المحاصيل تمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي، تستوجب الحفاظ عليها وتشجيع المزارعين على زراعتها في محاولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي منها وعدم الحاجة إلى الإستيراد بالعملة الصعبة.

وأكد النائب على أن لجنة الزراعة تتبنى جميع القضايا والملفات التي تهم الفلاح، وقطاع الزراعة، تماشيا مع الخطوات التي تقوم بها القيادة السياسية نحو النهوض بذلك القطاع، منوها إلى أن اللجنة نجحت خلال الفترة الماضية في حل أزمة غرامات الأرز ومديونيات الفلاحين لدى البنك الزراعى وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الحكومة من خلال الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.