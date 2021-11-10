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مدير إدارة العريش التعليمية تتفقد معسكر المرشدات بمدرسة السيدة خديجة

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مدير إدارة العريش التعليمية تتفقد معسكر المرشدات بمدرسة السيدة خديجة مدير إدارة العريش التعليمية تتفقد معسكر المرشدات بمدرسة السيدة خديجة

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قامت منى أبوالمعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية ( اليوم ) يرافقها محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بادارة العريش التعليمية، السيد اللبودى مدير التعليم الاعدادى، هدى صبحى مدير مدرسة الالفى الثانوية للبنات، ووفاء حمدان مدير مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الاعدادية للبنات بالعريش.. بتفقد معسكر المرشدات المقام في مقر المدرسة، والذى سيتم تقييمه خلال الأسبوع القادم على مستوى الجمهورية عن طريق لجنة من الوزارة.

وقامت المرشدات بعرض بعض الصيحات الخاصة بالمرشدات وعمل بعض الأطعمة السيناوية مثل الفطائر والطهى على النار، واعداد الشاى والقهوة إلى جانب بعض نماذج الأنشطة الخاصة بالمرشدات والربطات والعقد.. كما قدمن فقرة اذاعية شملت العديد من الفقرات عن دور المرشدات وفقرات شعرية متنوعة لابراز المواهب المتواجدة في المدرسة.

وعلى هامش المعسكر.. تفقدت مديرة ادارة العريش التعليمية معرض المجال الصناعى المقام بالمدرسة تحت اشراف محمد جمال مدرس المجال الصناعى، والذى تولى شرح كافة الأعمال الموجودة بالمعرض وما يحتويه من أفكار لخدمة الطالبات والعملية التعليمية.. كما زارت معرض الأعمال الفنية الخاص بطالبات المدرسة، والذى اشتمل على العديد من الأعمال التي قامت بها طالبات المدرسة.. حيث تم تكريمهن بشهادات تقدير لتشجيعهن على المزيد من الجهد في الدراسة والأنشطة المدرسية .

وأشادت مديرة ادارة العريش التعليمية بالمجهود المبذول في المدرسة من خلال العملية التعليمية ودعم الأنشطة.

ومن جهته.. أكد محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بادارة العريش التعليمية على دعم المجلس للنشاط الكشفى وأنشطة الجوالة والمرشدات وغيرها من الأنشطة داخل مدارس الادارة.

المصرى اليوم

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