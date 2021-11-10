فى الاسكندرية فوز 48 طالب بمنحة ماجستير من مركز تميز المياه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز 48 طالب وطالبة من كليات الهندسة و العلوم و علوم الأرض و الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بعدد 48 منحة ماجستير تنافسية من مركز تميز المياه بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تصدرت قائمة الفائزين بالمنح، حيث تقدم للمنح 224 طالب و طالبة على مستوى الجامعات المصرية، وفاز طلاب الجامعة بعدد ٤٨ منحة من إجمالي ٧٤ طالب و طالبة من الجامعات المصرية الشريكة في المشروع وهي أسوان والإسكندرية والزقازيق وعين شمس وبنى سويف.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة المستمر و مشاركتها الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و بصفة خاصة الهدف السادس الخاص بالمياه، وتشجيع الطلاب و الباحثين على إجراء البحوث التطبيقية لحل المشاكل القومية، لافتاً أن المركز يقوم بتمويل المنح للطلاب الفائزين لمدة عامين بشكل كامل حتى الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد المائية.

وأشار الدكتور أحمد فرغلي ممثل الجامعة في المشروع، أنه تم اختيار الطلاب بعد اجتياز شروط المنحة المنصوص عليها من مركز التميز وشروط القبول من الكليات المعنية، بالإضافة إلى اجتياز التقييم الفني من قبل لجنة التبادل و المنح و البعثات الخاصة بمركز التميز واجتياز المقابلات الشخصية من قبل ممثلي اللجنة.