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سيارة دفع رباعي جديدة وسط الغابة.. «مازدا» تروّج لأحدث إصداراتها

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سيارة دفع رباعي جديدة وسط الغابة.. «مازدا» تروّج لأحدث إصداراتها سيارة دفع رباعي جديدة وسط الغابة.. «مازدا» تروّج لأحدث إصداراتها

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تكاد شركة السيارات اليابانية «مازدا» أن تكشف النقاب عن أول طراز من فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام «SUV».

حيث ستظهر السيارة «CX-50» لأول مرة في 15 نوفمبر، كما أعلنت الشركة مقطع تشويقي يُظهر لمحة غامضة عن سيارة الدفع الرباعي أثناء قيادتها عبر غابة مع التأكيد أيضًا على بعض التفاصيل حول هذا النموذج الجديد.

تقول الشركة إن السيارة ستستخدم نفس النظام الأساسي مثل «Mazda3» و«CX-30» الحاليين، ويتم الترويج للسيارة كمركبة ذات لأصحاب نمط الحياة النشط مع «قدرات دفع رباعي محسّنة».

ستحصل «مازدا» على ثلاث سيارات دفع رباعي جديدة بحلول 2023، وستأتي جميع سيارات مازدا الرياضية متعددة الاستخدامات 2022 بنظام الدفع الرباعي فقط.

سيبدأ إنتاج 2023 «CX-50» في يناير 2022 في مصنع «مازدا» الجديد في ولاية ألاباما الأمريكية بمشاركة شركة السيارات اليابانية «تويوتا».

المصرى اليوم

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