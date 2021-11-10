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ينظم صندوق تحيا مصر، قافلة حماية اجتماعية بالواحات البحرية، لمدة ثلاثة أيام، بدأت اليوم الأربعاء ، لتوفير المواد الغذائية والأغطية للأسر المستحقة، بالإضافة إلى تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية للزواج، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة الواحات البحرية تتضمن توزيع 36 طنا مواد غذائية جافة، و4.5 طن ألبان معلبة، بالإضافة إلى 3000 بطانية، سيتم توزيعها على 3000 أسرة مستحقة في قرى البويطي، القصر، منديشة، الحارة، الزبو، الحيز، طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع محافظة الجيزة.

وأضاف أنه سيتم توزيع الأجهزة والأدوات المنزلية على الفتيات المستفيدات من مبادرة دكان الفرحة حيث ستحصل كل فتاة على 10 هدايا هى: بوتاجاز، ثلاجة، غسالة، سخان، مروحة، خلاط، مكواة، طقم أواني، أدوات طهي، قطعة كريستال عصفور، مشاركة من الصندوق في تجهيزهن للزواج، ورفع هذا العبء عن كاهل أسرهن.

وأكد عبد الفتاح أن هذه القافلة تعد هي الثانية التي ينظمها الصندوق بالواحات البحرية، خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك ضمن سلسلة قوافل يطلقها الصندوق في المناطق النائية والحدودية، لرعاية قاطنيها، لافتا إلى أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتي مساعدات إنسانية في العالم خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)،و أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، وتسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، وأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي).

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية بالواحات البحرية