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طلب إحاطة بشأن صرف مستحقات العاملين بالحديد والصلب قبل الاستقالة

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طلب إحاطة بشأن صرف مستحقات العاملين بالحديد والصلب قبل الاستقالة طلب إحاطة بشأن صرف مستحقات العاملين بالحديد والصلب قبل الاستقالة

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تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير قطاع الأعمال العام، بشأن مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية التي سيتم صرفها لهم، وعما إذا كانت هناك جداول واضحة للصرف.

وتساءل النائب عن نص خطاب الاستقالة الذي سيتم توقيع العاملين عليه، وهل تم إطلاع العاملين على نصوص اتفاقية العمل الجماعية المبرمة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ والمدرجة في نص الاستقالة أم لا.

وأشار النائب إلى أنه مذكور في صدر الإعلان، الصادر من اللجنة المشكلة لإدارة الشركة، بخصوص فتح باب تقديم الطلبات لإبداء رغبات العاملين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانوني، أن المدة المتاحة لتقديم الطلبات 3 أشهر، في حين أن الجدول الذي تم وضعه في نفس الإعلان لتقديم الطلبات يستمر لمدة أقل من شهر، وتحديدا حوالي 28 يوما.

المصرى اليوم

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