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رئيس «حقوق إنسان الأرمن» يحصل على جائزة «البطل» من أمريكا

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رئيس «حقوق إنسان الأرمن» يحصل على جائزة «البطل» من أمريكا رئيس «حقوق إنسان الأرمن» يحصل على جائزة «البطل» من أمريكا

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حصل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمان تاتويان، على جائزة «بطل حقوق الإنسان» من اللجنة الوطنية الأرمينية للمنطقة الغربية الأمريكي لجهوده الرامية إلى الدفاع عن مصالح ودعم حقوق شعب أرمينيا وكاراباخ، وسيتسلم تاتويان الجائزة في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

وحصل تاتويان على ماجستير في القانون والدكتوراة من قسم الإجراءات الجنائية وعلم الإجرام بجامعة يريفان.

وتم انتخاب تاتويان، رئيسا لحقوق الإنسان في أرمينيا، كما أنه يعمل كقاض خاص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمستشار الدولي الدائم في المديرية العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في مجلس أوروبا ومحاضر في جامعة يريفان بالجامعة الأمريكية بأرمينيا وأكاديمية العدل في أرمينيا.

وذكر تاتويان، أنه سيظل دائما مدافعا عن حقوق الإنسان في الأرمن في الداخل والخارج، حيث شارك في مجموعات عمل مختلفة لصياغة القوانين والاستراتيجيات لأرمينيا.

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