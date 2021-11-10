بنوك الغذاء الأمريكية في أزمة: كوفيد-19 يتسبب في زيادة الطلب على الطعام

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تتعامل بنوك الطعام الأمريكية مع الطلب المتزايد من الأسر التي تسبب وباء كورونا في تهميشها وتواجه الآن تحديا جديدا يتمثل في ارتفاع أسعار الغذاء فضلا عن مشكلات سلاسل الإمداد التي تضرب البلاد.

ويعني المزيد من ارتفاع الأسعار وتوافر السلع على نحو محدود أن بعض العائلات قد تحصل على كميات أقل أو بدائل للسلع مثل زبدة الفول السوداني التي تكلف ما يقرب من ضعف ما كانت عليه منذ عام مضى، حسب تقرير لوكالة أسوشتيد برس الأمريكية اليوم.

وأشار التقرير إلى أنه مع اقتراب العطلات، تشعر بعض بنوك الطعام بالقلق من عدم توافر بعض المواد العذائية المستخدمة في الحشو وصوص التوت البري من أجل أعياد الشكر ورأس السنة، فضلا عن اختفاء الديك الرومي نفسه.

وقالت كاتي فيتسجيرالد، مدير التشعيل «فيدينج أمريكا»، وهي منظمة غير ربحية تقوم بتنسيق جهود ما يزيد على مائة بنك طعام عبر البلاد، إن ما يحدث عندما ترتفع أسعار الطعام هو عبارة عن انعدام الأمن الغذائي.

ونقل التقرير عن كاتي قولها إن بنوك الطعام التي توسعت لتلبية الطلب غير المسبوق ظهرت بسبب الوباء، مؤكدا أنها لن تتمكن من استيعاب ارتفاع اسعار الموا الغذائية التي تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات أكثر مما كانت عليه.

ولفت التقرير إلى أن هناك عددا من العوامل تتمثل في انقطاع سلاسل الإمداد، المخزن الأقل والعجز في العمالة، ساهمت في زيادة الأسعار أمام الجمعيات والمنظمات الخيرية التي صار يعتمد عليها عشرات الملايين من الأمريكيين في غذائهم.

وأوضح أن تكلفة نقل التبرعات الغذائية صارت أكثر غلاء، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل، فضلا عن الأزمات التي تواجهها المصانع، بينما تجعل الموانئ الحصول على السلع بجميع أنواعها «أمر عسيرا».

يذكر أن تفشي فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى ضرب عدد كبير من مرافق الحياة اليومية، الأمر لم يتوقف عند برامج الحماية الصحية والوظائف، وإنما وصل لقطاع الجمعيات الخيرية ليزيد من العبء عليها في الوقت الذي تعمل أغلبها في مجال غير ربحي وتعتمد على التبرعات الخيرية.

وصارت عدة جمعيات خيرية تعاني من عبء فقدان العديد من الأمريكيين لوظائفهم، مما انعكس على أدائها في عملية تأمين الأغذية بنسبة وصلت لـ70 %.

في حين عبرت عديد من هذه الجمعيات عن مخاوفها إزاء عدم توافر المالي الكافي لجميع المحتاجين الذين يتزايد عددهم بوتيرة سريعة.

كما أدى الوباء إلى تبخر الدخل وتبديد الموارد المالية التي كانت تعتمد عليها كثير من الأسر والأفراد، في حين تفاقمت الأزمة مع إغلاق عدد من مخازن الطعام في مناطق مختلفة نظرا لأنه لا يوجد عمالة بها أو لأن القائمين عليها من كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.