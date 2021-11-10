عقار لعلاج مصابd كورونا في طريقه للعالم (التفاصيل)

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بينما يخوض العالم سباقًا لبلوغ مناعة القطيع عبر تلقيح الحد الأقصى من مواطنيه بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، أعلن مركز «جاماليا» الروسي، لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز يعملون على ابتكار عقار لعلاج مرضى «كوفيد19».

وحسبما أورده موقع «روسيا اليوم» أكد ألكسندر جينسبورج، مدير مركز «جاماليا» لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز يعملون على ابتكار عقار من الأجسام المضادة لعلاج «كوفيد-19».

وبحسب جينسبورج، من المعتزم أن تبدأ الاختبارات السريرية لهذا العقار في شهر يناير المقبل 2022، على أن تنتهي هذه الاختبارات في غضون 3-4 أشهر يكون العقار بعدها جاهزًا لأن يرى النور .

وبحسب «روسيا الويم» تجري في روسيا اختبارات لعدد من الأدوية لعلاج المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد، ومن بين هذه الأدوية «مير-19» الذي ابتكره خبراء الوكالة الفيدرالية للعلوم الطبية والبيولوجية، والذي من المفترض أنه اجتاز المرحلة الثانية للاختبارات السريرية.

وقد تشكل هذه العقاقير أملًا جديدًا لا سيما في أوساط القلقين من تناول اللقاحات الوقائية؛ أعلنت منظمة الصحة العالمية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، أن سبب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى SARS-CoV-2 هو رفض البعض للتطعيم الوقائي.