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تعميم هام جديد من الأوقاف بشأن صناديق التبرعات بالمساجد

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تعميم هام جديد من الأوقاف بشأن صناديق التبرعات بالمساجد تعميم هام جديد من الأوقاف بشأن صناديق التبرعات بالمساجد

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أصدرت وزارة الأوقاف تعميماً جديداً، مساء الأربعاء، بشأن سرعة رفع صناديق التبرعات من المساجد، وضرورة متابعة المديريات الإقليمية تنفيذ القرار في أسرع وقت.

وقالت وزارة الأوقاف في تعميمها: على مديري المديريات الإقليمية ضرورة التنبيه على مديري الإدارات رفع جميع صناديق التبرعات الموجودة بصحن المساجد أو محيطها- ما عدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور- والاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها المسجد لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة بذلك المشكلة لهذا الغرض .

وأضافت: على أن يتم رفع جميع الصناديق من صحن أي مسجد أو محيطه أو ملحقاته فورا وفي موعد أقصاه غدا الخميس 11 نوفمبر 2021م، وعلى أن تنتهى اللجان من عملها في موعد أقصاه الاثنين القادم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.

واختتمت وزارة الأوقاف تعميمها: وعلى مديري المديريات وتفتيش المتابعة بالمديرية ومفتشي المساجد بالإدارات الفرعية تكثيف المرور اليوم الأربعاء وغدًا الخميس لمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتطبيق نص القرار (٣٧٣) لسنة ٢٠٢١م على المخالف، سواء من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشي المناطق المشرفين على المساجد التي ليس بها أئمة.

المصرى اليوم

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