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الأولى منذ الجائحة .. تستقبل أول رحلة عمرة برية من الأردن السبت

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الأولى منذ الجائحة .. السعودية تستقبل أول رحلة عمرة برية من الأردن السبت الأولى منذ الجائحة .. تستقبل أول رحلة عمرة برية من الأردن السبت

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أكدت وكالة عمون الأردنية للأخبار استئناف رحلات العمرة البرية، من الأردن إلى الأراضي ، اعتبارًا من السبت المقبل.

ونقلت الوكالة الأردنية، الأربعاء، عن كمال أبودياب أمين سر جمعية «وكلاء السياحة والسفر» في الأردن قوله إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه السعودية، منذ إيقاف الرحلات البرية جراء انتشار كورونا، وأن «الحافلة التي ستنطلق السبت فئة (VIP)، وتضم في داخلها 30 شخصا».

وأضاف أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن إن «السماح بالعمرة برا للأردنيين يسهم في تقليل التكاليف عليهم مقارنة بالرحلات الجوية، الأمر الذي يتناسب مع الأوضاع المادية للمواطنين»، موضحًا أن تكلفة الرحلة ضمن فئة (VIP) تتراوح من 280 إلى 300 دينار أردني للشخص الواحد مع الإقامة والعودة، فيما تبلغ تكلفة الرحلات العادية 260 دينارا، مؤكدا أن «الأسعار لم تختلف عن الأسعار المحددة سابقا قبل أزمة كورونا».

وأضاف أن شركات الحج والعمرة، والبالغ عددها 208 شركات، عادت لفتح مكاتبها وباشرت بإجراءات تسيير رحلات برية، متوقعا أن تكون هذه الرحلات ضمن حدودها الدنيا في المرحلة الأولى.

وكشف «أبودياب» أن السماح بالعمرة برا سينعكس على قطاع النقل بشكل عام بعد توقفه عن العمل على مدار عامين.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أبلغت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأسبوع الماضي، بالسماح بالعمرة برا للأردنيين، بحسب مدير دائرة الحج والعمرة في الوزارة مجدي البطوش، موضحا أنه «جرى إصدار أول تأشيرة للعمرة برا».

وشدد على «اتباع البروتوكولات الصحية المحددة في السعودية من حيث تلقي جرعتي لقاح كورونا وارتداء الكمامات».

المصرى اليوم

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