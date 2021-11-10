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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
"جونسون" أشاد بعزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في 2060

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

‬ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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