رياض محرز على رادار ريال مدريد و باريس سان جيرمان

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باتت أيام الدولي الجزائري رياض محرز، معدودة مع مانشستر سيتي، بسبب قلة إشراكة في المبارايات، حيث شارك في دقائق معدودة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يرحل في الميركاتو الشتوي القادم إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

ووفقًا لتقارير فرنسية، كشفت صحيفة «فوت ميركاتو»، أن اللاعب الجزائري من الممكن أن يغادر صفوف السيتزين الميركاتو الشتوي القادم، نظرًا لعدم إشراك بيب جوارديولا مدرب الفريق له كثيرًا في المبارايات.

وأضافت الصحيفة، أن هناك أهتمام كبير من نادي ريال مدريد، وفريق باريس سان جيرمان بإنضمام اللاعب لهم، خلال الميركاتو الشتوي، ولا يشارك محرز هذا الموسم إلا دقائق عديدة.

وتابعت الصحيفة، يتواجد الدولي الجزائري الأن مع منتخب بلاده الجزائر في القاهرة، من أجل الاستعداد لمباراة جيبوتي وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويتقاسم المنتخب الجزائري صدارة المجموعة مع بوركينا فاسو برصيد 10 نقاط.

وانضم محرز إلى صفوف السيتي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 67.8 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت كان أحد أهم العناصر مع جوارديولا، قبل أن يتراجع الأمر هذا الموسم.

محرز لعب 15 مباراة مع السيتي هذا الموسم، سجل 8 أهداف وصنع 2 خلال 851 دقيقة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.