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بينها عدم الخروج عن الآداب العامة..قرارات صارمة من نقيب الموسيقيين (تفاصيل)

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بينها عدم الخروج عن الآداب العامة..قرارات صارمة من نقيب الموسيقيين (تفاصيل) بينها عدم الخروج عن الآداب العامة..قرارات صارمة من نقيب الموسيقيين (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

في إطار جهود ومساعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية للتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة للحفاظ على الذوق العام والهوية المصرية للأغنية إلتقي باللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيزالأسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.

ورافق الفنان هاني شاكر المايسترو محمد ابو اليزيد وكيل اول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة والفنانة نادية مصطفي رئيس لجنة الإسكان والفنان منصور هندي رئيس لجنة العمل والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة.

وتناول اللقاء موضوعات شتي منها كيفية الحفاظ على الأغنية المصرية التي تحمل قيماً اخلاقية واجتماعية نبيلة وكيفية المرور بها من هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ الفن المصري بعدما طاله عبث العابثين وكيد المندسين للنيل من كل القيم بالكلمات الهابطة والإيحاءات التي تنال من أخلاقيات شبابنا وتحضهم على التردي والانحدار.


وأسفر اللقاء عن ضرورة التنسيق بين النقابة وإدارة الشؤن المعنوية بالقوات المسلحة القائمة على كافة الدور والقاعات وبعض أماكن الحفلات وتفعيل قرارات منع من ليس عضوا بالنقابة وغير المصرح لهم، وكان الحديث الأبرز والأهم مراقبة سلوك المؤدي على المسرح وعدم السماح بالخروج عن الآداب العامة من كلمات وسلوك.

المصرى اليوم

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