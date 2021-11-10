أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بيراميدز يواجه غزل المحلة وديًا السبت

Print
بيراميدز يواجه غزل المحلة وديًا السبت بيراميدز يواجه غزل المحلة وديًا السبت

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، خوض الفريق مباراة ودية أمام غزل المحلة السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوى وذلك استعدادا لعودة بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويخوض بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام نادى البنك الأهلى، على ملعب النادي باستاد الدفاع الجوي.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز، لاستغلال فترة التوقف الدولى لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة، والتي تشهد مواجهات محلية وأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987