بيراميدز يواجه غزل المحلة وديًا السبت

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قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، خوض الفريق مباراة ودية أمام غزل المحلة السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوى وذلك استعدادا لعودة بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويخوض بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام نادى البنك الأهلى، على ملعب النادي باستاد الدفاع الجوي.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز، لاستغلال فترة التوقف الدولى لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة، والتي تشهد مواجهات محلية وأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.