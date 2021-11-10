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السفارة في القاهرة تستعد لترحيل التوأم المصري إلى

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السفارة في القاهرة تستعد لترحيل التوأم المصري إلى السعودية السفارة في القاهرة تستعد لترحيل التوأم المصري إلى
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسامة نقلي، بمقر السفارة أمس، التوأم السيامي المصري سلمى وسارة عبد الغني هلال ووالديهما، قبل سفرهم إلى المملكة لإجراء عملية "الفصل" التي وجه بإجرائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد السفير نقلي خلال الاستقبال أن التوجيه الكريم بسفر التوأم ووالديهما لإجراء العملية بالمملكة يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما تشهده من روابط الدم والقربى، وما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني في دول العالم كافة، سائلا المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح والعودة السالمة إلى أرض مصر.

من جهته عبر والد الطفلتين عن شكره وامتنانه العميق للمملكة العربية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أنها ليست أمرا غريبا على خادم الحرمين الشريفين.


الوطن السعودية

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