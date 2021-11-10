«الداخلية» :مصرع 2 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة بالفيوم عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

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أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة بالفيوم، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين إجراميين، أحدهما سبق إتهامه فـى 24 قضية من بينهم«ضرب وبلطجة وسرقة وشروع في قتل، والآخر سبق إتهامه في 11 قضية «سلاح ومخدرات وتبديد» مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من إحدى الأماكن الزراعية بطريق «القاهرة- الفيوم» بدائرة مركز شرطة سنورس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزى ولدى إستشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما، وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة- فرد محلى و4 خزينة وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام وكمية من مخدر البودرة وزنت 300 جرام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»