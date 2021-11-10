أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عاوز أروح لماما» ..اَخر كلمات أحمد خليل إلى شقيقته قبل وفاته ()

Print
«عاوز أروح لماما» ..اَخر كلمات أحمد خليل إلى شقيقته قبل وفاته (فيديو) «عاوز أروح لماما» ..اَخر كلمات أحمد خليل إلى شقيقته قبل وفاته ()

لاقتراحات اماكن الخروج

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني، إثر رحيل الفنان الكبير أحمد خليل الذي ودع دنيانا أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية تسببت في دخوله أحد المستشفيات الخاصة.

وقالت شقيقة الراحل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «et بالعربي»، إن الراحل أوصاهم قبل وفاته بأيام قليلة بأن يدفن بجوار والدته :«كان موصينا أن احنا ندفنه مع والدتي في نفس المدفن، وقبل مايتوفى بثلاثة أيام قال لمراته أنا نفسى أروح لماما».

وتوفي الفنان أحمد خليل عن 80 عاما إثر إصابته بذبحة صدرية بعد إصابته بفيروس كورونا، صباح أمس.

وكانت كشفت شقيقة الراحل أحمد خليل، مفاجأة عن السبب الحقيقة لوفاة الأخير مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وإنما كان يعاني من ذبحة صدرية.

وتحدثت درية إلى برنامج«مساء » عن كواليس وفاة أحمد خليل: «اتنقل إلى المستشفى الساعة 10.30 تقريبًا وتوفي الساعة 2 وقالوا إن سبب الوفاة ذبحة صدرية وهذا كان سبب الوفاة المباشر».

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل «إلا أنا- حكايتي مع الزمان»، إلى جوار الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، وحازم إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو)

سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو)