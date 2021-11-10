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سيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني، إثر رحيل الفنان الكبير أحمد خليل الذي ودع دنيانا أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية تسببت في دخوله أحد المستشفيات الخاصة.

وقالت شقيقة الراحل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «et بالعربي»، إن الراحل أوصاهم قبل وفاته بأيام قليلة بأن يدفن بجوار والدته :«كان موصينا أن احنا ندفنه مع والدتي في نفس المدفن، وقبل مايتوفى بثلاثة أيام قال لمراته أنا نفسى أروح لماما».

وتوفي الفنان أحمد خليل عن 80 عاما إثر إصابته بذبحة صدرية بعد إصابته بفيروس كورونا، صباح أمس.

وكانت كشفت شقيقة الراحل أحمد خليل، مفاجأة عن السبب الحقيقة لوفاة الأخير مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وإنما كان يعاني من ذبحة صدرية.

وتحدثت درية إلى برنامج«مساء dmc» عن كواليس وفاة أحمد خليل: «اتنقل إلى المستشفى الساعة 10.30 تقريبًا وتوفي الساعة 2 وقالوا إن سبب الوفاة ذبحة صدرية وهذا كان سبب الوفاة المباشر».

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل «إلا أنا- حكايتي مع الزمان»، إلى جوار الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، وحازم إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.