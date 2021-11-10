«دفنوه حيًا».. اعترافات سيدة قتل زوجها بالاشتراك مع صديقها «كان بيعاملني وحش» ( التفاصيل)

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«كان بيعاملني وحش.. وكان بيضربني ..وتعرفت على صاحبة واصبح صديقي.. وكان فيه علاقة بينا.. وكان مهتم بيا.. وبيسال عليا.. وفكرنا مع بعض ازاي نخلص منه علشان نعيش مع بعض» بهذه الكلمات أدلت المتهمة بدفن زوجها حيا بالاشتراك مع صديقها، عقب تخديره في الدقهلية باعترافات امام رجال المباحث للجريمة البشعة .

قالت المتهمة: «خططت مع صديقي للخلاص من زوجي لانه كان دائم الاعتداء عليا ..وكانت الفكرة حفر حفرة عقب تخديره ودفنه وإبلاغ الشرطة باختفائه أو خطفه وطلب فدية مقابل اطلاق سراحه»

وأضافت: «نفذنا الواقعة، وأبلغت الشرطة باختفائه، تم أبلغت بتلقي اتصال هاتفي بطلب فدية مقابل اطلاق سراحه، إلا ان الأجهزة الأمنية كشف تفاصيل الجريمة»

كشفت أجهزة الأمن،، غموض اختفاء حداد مسلح بالدقهلية، تبين من التحريات أن زوجته اتفقت مع صديقه على التخلص منه لسوء معاملته لها، وقيام الأخير باستدراج المجنى عليه ودفنه حيًا بعد تخديره داخل حفرة، ألقى القبض على المتهمين واعترفا بجريمتهما.

تلقى ضباط مركز شربين بأمن الدقهلية بلاغًا من ربة منزل، وشقيق زوجها «عامل»، بغياب زوج الأولى وشقيق الثانى «حداد مسلح»، وفى وقت لاحق ورد للأولى اتصال هاتفى أخبرها خلاله المتصل بأن المتغيب طرفه لوجود خلافات مالية بينهما، وطلب الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «حدادًا» يرتبط بعلاقة صداقة بالمتغيب، وكذلك تربطه علاقة بزوجة المتغيب.

باستهدافه تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتله المتغيب بعلم زوجته بذلك، وأنها كانت ترغب في التخلص منه لسوء معاملته لها.

وأضاف المتهم باستدراجه المجنى عليه بدعوى مساعدته في التنقيب عن الآثار، ولدى وصوله قدم له زجاجة عصير أعدها مسبقًا وبداخلها أقراص مخدرة، وعقب تناول العصير وشعوره بحالة إعياء قام المتهم بإنزاله لحفرة بذات الأرض أعدها مسبقًا وقام بردمها عليه وانصرف، وأرشد المتهم عن الجثة بالمكان، وبمواجهة زوجة المجنى عليه أيدت ما جاء بأقوال المتهم.