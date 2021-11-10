إحالة مواطن للنيابة بعد اعتدائه على زوجته
منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى السعودية
قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه...
أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي...
أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.أقدم / عوده بن محمد...
نفذ مركز الدراسات والبحوث القانونية أربع دورات تدريبية مختصة لقياديِّي الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، بعنوان "تطوير...
أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم...
شرع قائدو حافلات ومنظمو رحلات بالأحساء في تسيير رحلات جماعية للنساء للالتحاق بمدارس تعليم القيادة في كل من تبوك وحائل وعسير، وذلك...
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 36 شهرًا لتنفيذ مشروع دعم وتعزيز مسارات القطاع غير الربحي وبناء استراتيجية متكاملة...