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إحالة مواطن للنيابة بعد اعتدائه على زوجته

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منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى

قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه...

aed4c0130e.jpgمكة المكرمة :الوطن
429f215ee7.jpg05 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بكلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي...

icon-byline.pngجدة : الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

107 مليارات للمستفيدين في حساب المواطن

أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

تنفيذ حكم القتل بحارق زوجته في القنفذة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.أقدم / عوده بن محمد...

icon-byline.pngالقنفذة: الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

مركز الدراسات والبحوث القانونية ينفذ دورات لتطوير الإدارات الحكومية

نفذ مركز الدراسات والبحوث القانونية أربع دورات تدريبية مختصة لقياديِّي الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، بعنوان "تطوير...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم

أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية

شرع قائدو حافلات ومنظمو رحلات بالأحساء في تسيير رحلات جماعية للنساء للالتحاق بمدارس تعليم القيادة في كل من تبوك وحائل وعسير، وذلك...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 36 شهرًا لتنفيذ مشروع دعم وتعزيز مسارات القطاع غير الربحي وبناء استراتيجية متكاملة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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