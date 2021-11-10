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يسعى للاقتراب من التأهل لكأس العالم 2022.. وعودة "سالم" الأبرز

يأمل المنتخب السعودي الأول مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي والاقتراب من التأهل عندما يلاقي نظيره الأسترالي غدًا في مدينة سيدني، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.



ويتربع الأخضر على قمة المجموعة بالعلامة الكاملة "12" نقطة من 4 انتصارات متتالية، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي "الثاني"، وتحتل عُمان واليابان اللتان تواجهان الصين وفيتنام توالياً المركزين الثالث والرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الأخيران المركز الخامس برصيد 3 نقاط، والأخير من دون نقاط على التوالي.



ويخوض المنتخب السعودي مباراة الغد فاقداً لخدمات الثلاثي: محمد العويس، وياسر الشهراني، وعبدالله مادو، بداعي إصابة البعض وعدم الجاهزية الطبية للبعض الآخر، وبالتالي سيعول على أمثال عبدالإله العمري وسلطان الغنام وسلمان الفرج وعبدالإله المالكي وصالح الشهري ومحمد كنو، وسالم الدوسري الذي يعود من جديد بعد غيابه عن مواجهتي الصين واليابان بسبب الإصابة.



ولا يختلف وضع المنتخب الأسترالي كثيراً؛ إذ بدأ مشواره بشكل مميز مسجلاً ثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام اليابان، ويتطلع إلى استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات.



وتضم تشكيلة أستراليا العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج، إلى جانب بعض اللاعبين من الدوري المحلي، لكنه سيفتقد للثلاثي: توم روجيتش لاعب سلتيك الأسكتلندي، وآرون موي لاعب شنغهاي الصيني، وآدم تاغرت، بسبب الإصابة والحجر الصحي.