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"التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق الحوثيين 3 صواريخ على المدنيين في المنطقة الجنوبية

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"التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق الحوثيين 3 صواريخ على المدنيين في المنطقة الجنوبية "التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق الحوثيين 3 صواريخ على المدنيين في المنطقة الجنوبية
"العثيمين" جدّد دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات

نددت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاثة صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، مشيدة بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مجددًا، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على موقف المنظمة الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، قائلًا: إن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب".

وأكد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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