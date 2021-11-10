أحمد فتحي «جوكر» من أحفاد «أمنحوتب بن حابو».. أحبطه ضياء السيد وخاصمته زوجته بسبب الرحيل عن الأهلي

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هو لاعب تمنى كل مدير فني في عالم كرة القدم تواجده ضمن صفوف فريقه، لم يترك مركزًا داخل المستطيل الأخضر إلا وشغله بنجاح بل بإمتياز، فلم ينقصه سوى حراسة العرين والدفاع عن المرمى كي يصبح اللاعب الوحيد على مستوى العالم الذي لعب جميع الأدوار والمراكز في المستديرة على البُساط الأخضر، ليستحق عن جدارة لقب «الجوكر» القادر على التميز والابداع في جميع بقاع الملعب، يمناه كيسراه، فكلاهما لا يعرفا سوى احباط محاولات المنافسين حينما يتطلب الأمر منه الدفاع أو التصويب واصابة شباك الخصوم بالأهداف أو صناعتها حينما يتحول إلى الشق الهجومي، روحه القتالية وعزيمته وضعته في مكانة مرموقة بين لاعبي الكرة المصرية، هو قلب الأسد أحمد فتحي.

ويحتفل اليوم الموافق العاشر من نوفمبر من عام 2021، أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده السابع والثلاثين.

«الجوكر» أحمد فتحي من مواليد مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهي المدينة المشتهرة بزراعة الذرة الشامية والموز والمشمش في العصر الحديث، والتي يعتبر«أمنحوتب بن حابو» هو أشهر أبنائها على الاطلاق في العصر الفرعوني، والقرن الخامس عشر قبل الميلاد.

«أمنحوتب» إبن «أتريب» بنها حاليًا، تقلد عدة مناصب وأبدع في عدة مجالات خلال ولاية الملك أمحتب الثالث، فكان مهندسًا بارعًا أشرف على الانشاءات الخاصة بالملك، في الوقت الذي كان فيه كاهناً وكاتبًا أيضًا دوّن عدة نصوص هامة خلال العصر الذي عاش فيه، كانت أول وظائفه مساعدًا لكاتب الملك، ثم أصبح كاتب المجندين حيث كان يقوم بإحصاء وتنظيم وتوفير المجندين لأتمام مشروعات الملك سواء المدنية أو الحربية، وحمل العديد من الألقاب التي توضح الوظائف التي أمتهنها أمنحتب بن حابو ومنها: المشرف على الكهنة، كاتب المجندين، الكاتب الملكى، مدير كل المبانى الملكية، نائب الملك. كما كان أمنحتب بن حابو المهندس المعمارى الخاص بأمنحتب الثالث حيث قام ببناء والأشراف على الكثير من منشأت أمنحتب الثالث منها المعبدالجنائزى الذي بناه في غرب طيبة الذي يوجد أمامه تمثالا ممنون وقد أشرف أمنحتب بن حابو على بناءهم أيضا، ليحصل على مكافأة كبرى من أمنحتب وهي السماح له بإقامة تمثاله في معبداّمون ويتواجد الاّن في المتحف المصري، كذلك معبدًا جنائزيًا في طيبة الغربية.

فتحي لم يُكذب خبرًا وسار «جوكر» يتقلد الأدوار ويشغل المراكز على طريقة واحد من أبرز أجداده وأشهر من أنجبت مدينته «أمنحوتب بن حابو»، ولكن في عالم المستديرة.

استهل فتحي مشواره بالملاعب في العاشرة من عمره باللعب لصفوف نادي بنها، في الوقت الذي كان يرفض خلالها والده ممارسة نجله لكرة القدم والحرص دائمًا على توجيهه بالالتزام دراسيًا وعدم التشتت بممارسة الرياضة.

فتحي كان طموحًا فظل يبحث عن فرصة أفضل للتوهج في المستطيل الأخضر بقميص أحد الأندية الكبرى، ولكن لم يحالفه الحظ في المقاولون بعد الاختبار لمدة 3 أشهر، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق الناشئين بالنادي الأهلي وبعد فترة من اختباره جاءت الصدمة من خلال ضياء السيد، مدرب عام منتخب مصر الحالي والذي كان يقود أشبال النادي الأحمر في ذلك الوقت، حيث أبلغ «الجوكر»، بعدم قبوله داخل قلعة التتش، فعلى الرغم من الاقتناع شيئًا بمستواه الفني إلا أنه طالبه بالمحاولة في نادي النيل كي يكتسب المزيد من الخبرات التي تعينه على دخول قلعة الجزيرة مستقبلاً، ولكن حديث ضياء كان محبطًا للغاية بالنسبة لأحمد فتحي، فقرر بعدها طوي صفحة كرة القدم والاستماع لنصيحة والده بالتركيز في رحلة الدراسة، إلا أن إبن ميدنته محمد عبدالله كان لقائه بفتحي بمثابة عودة الأمل وشعاع النور في وقت الظلام، فاقترح عليه الاختبار في الإسماعيلي ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقة لأحمد فتحي بالسطوع في قلعة الدراويش والتوهج في سماء الكرة المصرية وهو دون الـ 17 عامًا.

مسيرة ناجحة لفتحي مع الإسماعيلي حقق خلالها لقب الدوري الممتاز موسم 2001-2002، ومنه إلى شيفيلد يونايتد الانجليزي قبل أن يخطو خطوة عملاقة بالانضمام للنادي الأهلي، وتحقيق 18 لقبًا داخل القلعة الحمراء،وتخللها اللعب بقميص كلا من هال سيتي الانجليزي وأم صلال القطري، قبل الرحيل إلى بيراميدز في موسم 2020-2021 في خطوة مفاجئة، ربما أثرت كثيرًا على شعبية النجم المعشوق من قبل أنصار التتش، وربما ليس الجماهير الأهلاوية فحسب، بل كان زوجته أكثر الغاضبين منه باتخاذ قرار الرحيل عن النادي الأحمر وتفضيل عرض بيراميدز، حيث روى «الجوكر» في حوار تليفزيوني أنها خاصمته لمدة 4 أيام رفضت خلالها الحديث معه بسبب هذا القرار.

أما عن مسيرته في منتخب مصر فحدث ولا حرج، فكان فتحي صاحب الـ 133 مباراة دولية هو أحد النجوم الذين حظوا بـ 3 تتويجات متتالية مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا مع الجيل الذهبي للمعلم حسن شحاتة، وأحد أصغر لاعبيالكرة المصرية الذين مثلوا المنتخب الاول، كذلك حمل شارة قيادة الفراعنة في نهائيات كأس العالم 2018، كذلك التتويج بعدة ألقاب مع المنتخبات الوطنية في فترة الناشئين والشباب في مقدمتها أمم أفريقيا 2003 تحت قيادة «المعلم» أيضاً.