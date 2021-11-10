ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

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تمكنت الوحدة الأثرية بميناء سفاجا البحري، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط ١٦ قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للآثار، أنه فور تلقي الوحدة الاثرية بالميناء بلاغ بالاشتباه في اثرية بعض القطع، تم تشكيل لجنه من وحدة المنافذ الاثرية بالبحر الأحمر برئاسة الأثري حجازي عباس للفحص والمعاينة، والتي بدورها أكدت أثرية القطع ويجب مصادرتها لصالح وزارة السياحة والاثار وفقا لقانون حمايه الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته.

ومن جانبة، قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إن المضبوطات تضمنت ١٦ قطعة اثرية لتماثيل من الخشب والبرونز وقمع جنائزي من الطين المحروق عليه كتابات مصرية قديمة وبقايا أقنعة جنائزية من الكارتوناچ الملون وتمائم من الفاينس والخشب المطليان بالذهب.