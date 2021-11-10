«الزراعة» تُعلن إقامة النسخة الثالثة من مهرجان العسل المصري 24 نوفمبر

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وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، على إقامة مهرجان العسل المصري، في دورته الثالثة تحت شعار «ذهب مصر السائل»، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، خلال الفترة 24-28 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إقامة المهرجان يساهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كل المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وأضاف «عزوز» أن المهرجان أيضًا يساهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع على ذلك، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد أنسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسؤولين والمختصين بوزارة الزراعة.

من ناحيته، قال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، إن هناك حوالي 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في انتاج مستلزمات المناحل مشيرا إلى ان قطاع تربية النحل يعمل فيه اكثر من 25 ألف أسرة، كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالي 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.