إصابة عامل صدمتة سيارة في شبين القناطر

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أصيب عامل صدمته سيارة مسرعة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام ومنها إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «ع ج ع» 33 سنة، عامل بالأجر، مصابا باشتباه شرخ في الجمجمة وأشتباة نزيف في المخ وكسر بالفك العلوى وتم تحويلة لمستشفى بنها الجامعى.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت قوة امنية من مباحث المركز وتبين انه اثناء سير المصاب صدمتة سيارة مسرعة قيادة «ع ف ي» سائق وارتطم بالأرض ما ادى إلى إصابته، وتم نقلة مصابا إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة طلبت الاستعلام على المصاب وسؤال السائق.