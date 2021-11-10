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أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

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اطلع على سير العمل بالمرحلة الأولى من مطلّ القمة

أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

زار أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، جبل القهر التابع لمحافظة الريث، في إطار جولاته التفقدية لمختلف محافظات المنطقة.

وتفقّد سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع مطلّ القمة بجبل القهر، مستمعاً لشرح من محافظ الريث فيصل بن لبدة، عن المشروع الذي تنفذه بلدية المحافظة، وما يتضمنه من مرافق خدمية وترفيهية وجلسات ومطلات بمواقع متفرقة من المشروع، بما يمكن أهالي وقاصدي الجبل من الاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلابة بالموقع.

كما التقى أمير منطقة جازان بالنيابة، بمشايخ محافظة الريث، وبحث معهم احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات الطرق والمياه والبلديات، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، وكذا المشروعات المنفذة التي تحت التنفيذ.

واستمع والحضور لشرح من مدير فرع وزارة النقل بجازان، المهندس مبارك بن ناصر المطوع، عن مشروعات الطرق بالمحافظة ومنها مشروع المجموعة الرابعة لاستكمال طريق مركز جبل القهر الذي نفذ بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليون ريال لخدمة المركز والقرى التابعة له.

وأكد أهمية العمل الجاد لإنجاز المشروعات التنموية وتهيئة المواقع السياحية، وتوفير ما يحتاجه الأهالي والمتنزه والسائح؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.

أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

أمير جازان بالنيابة يتفقّد جبل القهر التابع لمحافظة الريث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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