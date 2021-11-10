الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية

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يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

وكان فريق زعيم الثغر قد حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل العودة للتدريبات خلال التوقف الدولى، وذلك استعدادا لعودة الدورى العام بعد انتهاء مباراتي المنتخب مع انجولا والجابون.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة فريق الجونة في المباراة المقررة يوم 18 نوفمبر المقبل، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

وكان الاتحاد السكندرى قد خسر بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من بطولة الدورى قبل التوقف الدولى، ليحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط.