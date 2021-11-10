وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها التونسية مجالات التعاون البيئي

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالسيدة ليلى الشيخاوى وزيرة البيئة التونسية لمناقشة مجالات التعاون البيئي المستقبلية والقائمة بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف ال٢٦ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بجلاسكو.

وأشارت فؤاد خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين البلدين والبرنامج التنفيذى في عدد من المجالات البيئية، وخلال اللقاء تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال بلورة المشروعات القابلة للحصول على التمويل من الصناديق التمويلية للمناخ مثل الصندوق الاخضر للمناخ.

وتابع الجانبان خلال اللقاء توصيات الاجتماع الاول للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة المصرية التونسية في مجالات حماية البيئة ومنها المخلفات، والادارة الساحلية المتكاملة، والاقتصاد الاخضر والتشريعات البيئية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة التونسية عن سعادتها لاستضافة مصر للمؤتمر القادم لتغير المناخ(cop27)، وخاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة العرب، مؤكدة أن بلادها لن تتوانى عن تقديم الدعم والتعاون لانجاح هذا المؤتمر، مشيدة بالتعاون البناء بين البلدين لاسيما وأن المشاكل البيئية متشابهة إلى حد كبير، مؤكدة على السعى لتفعيل مجالات التعاون القائمة بين البلدين والتى تشمل العديد من المجالات البيئية.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من خبرات مصر في رصد تلوث الهواء من خلال المعامل المتنقلة، ومحطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات ،وايضا استخدام تقنية الأقمار الصناعية في التعامل مع المخلفات الزراعية التي تستخدمها مصر للتعامل مع تلك المخلفات، ونظم الانذار المبكر .

واتفق الجانبان على إيفاد بعثة من دولة تونس الشقيقة إلى جمهورية مصر العربية لزيارة المحميات الطبيعية وذلك في اطار تبادل الخبرات في مجال السياحة البيئية.