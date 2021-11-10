القبض على لاعبة باريس سان جيرمان للشروع في قتل زميلتها

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ألقي القبض من جانب الشرطة الفرنسية على أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان، للتخطيط لقتل زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، أنه تم القبض على اللاعبة ديالو صباح اليوم الأربعاء، في منزلها في إيفلين، بعد مشاركتها في الهجوم على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وتابعت الجريدة، أن ديالو قامت بتأجير شخصين ملثمين، للاعتداء على حمراوي وإصابتها، لإبعادها عن اللعب في الفريق، ولتحصل على مكان أساسي لها في التشكيل.

واستكملت، أن الاعتداء وقع أثناء قيادة حمراوي للسيارة، فأوقفها الملثمين، وأبرحوها ضربًا وركلًا في رجلها حتى لا تتمكن من اللعب مرة أخرى.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان اليوم بيانًا، وأعلنوا فيه: «باريس سان جيرمان يعلم باحتجاز أميناتا ديالو لاعبة الفريق من قبل الشرطة هذا الصباح، كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى اللاعبات، الخميس الماضي، والنادي حريص مع الشرطة على تقديم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المعنية .

بيان باريس سان جيرمان

وخيرة حمراوي هي لاعبة برشلونة للسيدات السابقة، وهي فرنسية من أصل جزائري، وانتقلت إلى صفوف باريس سان جيرمان مؤخرًا بعقد ممتد حتى 2023.

يحتل فريق باريس سان جيرمان للسيدات المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بعد مرور 7 جولات، وبفارق الأهداف عن ليون المتصدر.