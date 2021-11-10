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الداخلية تكشف حقيقة منشور «فيس بوك» عن سير سيارة مطموسة للوحات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن صورة لسيارة نقل قام قائدها بطمس لوحاتها

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».. متضمناً صورة لسيارة نقل قام قائدها بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها».

وأضافت :«بالفحص أمكن تحديد السيارة وتبين أنها ملك (إحدى السيدات) وقيادة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال سيره بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته السيارة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .